الرياضة

علي ماهر يطالب لاعبيه بالفوز على البنك الأهلي وتخطي دور ال16بكأس مصر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يطالب لاعبيه بالفوز على البنك وتخطي دور ال16بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

طالب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري من لاعبيه ضرورة التركيز الشديد من أجل الفوز علي نظيره البنك الأهلي في الدور ال16من منافسات بطولة كأس مصر.

ويسعي المصري في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة أيجابية والفوز على الخصم لضمان التأهل نحو المراحل النهائية من البطولة.

يأمل المصري أن يحقق أداء مميز وانتصار خاصة أن بطولة كأس مصر تمثل فرصة مهمة للفريق في الحصول على لقب هذا الموسم.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد المصري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غدا الجمعة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي

ومن المقرر أن تذاع  هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا