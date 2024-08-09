نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. تشيلسي يفوز في صراع التعاقد مع نيتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة في تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي مع اللاعب بيدرو نيتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط نيتو بالرحيل عن صفوف نادي وولفرهامبتون بعد وصول عدد مختلف من العروض له من أجل التعاقد معه والتي كان أبرزها عرض ناديي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية مساء اليوم الجمعة، فإن تعاقد تشيلسي مع نيتو وصل إلى مراحل متقدمة جدًا ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة القليلة القادمة.

ويأتي اقتراب وصول المهاجم البرتغالي إلى صفوف نادي تشيلسي بعد أن اقتنع اللاعب بمغادرة صفوف وولفرهامبتون من أجل الانضمام إلى البلوز في الفترة القادمة.

وكانت التقارير قد أشارت في وقت ماضٍ إلى أن وولفرهامبتون يرغب في نحو 50-60 مليون جنيه إسترليني للاعب بيدرو نيتو هذا الصيف، والذي يمتلك عقدا معه حتى عام 2027.