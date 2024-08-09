أبرز أرقام أولمو بعد الانضمام إلى برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي برشلونة الإسباني في إتمام التعاقد مع داني أولمو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أرقام أولمو قبل الوصول إلى برشلونة

شهد مساء اليوم الجمعة الإعلان الرسمي من قبل نادي برشلونة عن الصفقة التي سعى مسئولي الفريق لها واهتموا بجلبها إلى الفريق الكتالوني برغبة قوية من هانز فليك مدرب الفريق الجديد.

ويرى فليك أن وجود أولمو في البارسا سيحسن من فرص الفريق في التنافس بشراسة خلال الموسم الجديد على الفوز بالمباريات من أجل تحقيق الألقاب.

وبحسب ما ذكرته الإحصائيات فإن أولمو خاض 309 مباراة في مسيرته، سجل 67 هدفا وصنع خلالها 63 تمريرة حاسمة لأصدقائه.

يذكر أن أولمو وقع عقدًا مع برشلونة يصل إلى ست مواسم وتحديدًا حتى صيف 2030 القادم.