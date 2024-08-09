نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يراجع خطة مباراة البنك الأهلي قبل صدام الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يراجع الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، عصر اليوم الجمعة، خطة مواجهة فريق البنك الأهلي قبل انطلاق المباراة من خلال محاضرة فنية مع لاعبيه قبل التوجه إلي ملعب المباراة.

وحدد علي ماهر نقاط القوة والضعف لدي فريق البنك الأهلي والتركيز على أهمية الفوز في هذه المباراة لتخطي دور الـ 16 من منافسات هذه المسابقة.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد المصري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.