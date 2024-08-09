نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل فرنسا الرسمي ضد إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تييري هنري، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي عن تشكيل فريقه الرسمي الذي يخوض به مباراة قوية أمام منتخب إسبانيا الأولمبي في نهائي أولمبياد باريس لكرة القدم لهذه النسخة 2024.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير الآتي، تشكيل منتخب فرنسا الرسمي الذي يخوض به لقاءه ضد نظيره منتخب إسبانيا، ضمن منافسات أولمبياد باريس لهذه النسخة 2024.

وتبدأ المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخب إسبانيا أمام فرنسا، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل فرنسا الرسمي أمام إسبانيا