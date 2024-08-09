نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يسابق الزمن لحسم صفقة مدوية من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسابق نادي ليفربول الإنجليزي، لحسم صفقة قوية من الدوري الإسباني خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف “الريدز" استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل 2024/25.

ليفربول يكثف محاولاته لضم مارتن زوبيمندي

يكثف نادي ليفربول، محاولاته من أجل حسم صفقة ضم مارتن زوبيمندي لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني.

وأشار الصحفي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، إلى إن إدارة ليفربول يضغط بكل قوته من أجل الحصول على توقيع زوبيمندي، هذا الصيف.

وقال رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إن ليفربول يعلم بمحاولة ريال سوسيداد لإقناع زوبيمندي للبقاء رفقة الفريق الإسباني وعدم الذهاب إلى “الريدز”.

وينوي نادي سوسيداد، تقديم عقد جديد إلى زوبيمندي، حال قرر البقاء ورفض عرض ليفربول.