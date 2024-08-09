نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. برشلونة يعلن ضم أولمو والصليبي يضرب نجم الأهلي وجوميز يوافق على رحيل ثلاثي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي

تأكدت إصابة كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان كريم فؤاد قد غادر مباراة الأهلي أمس أمام سموحة في الدقيقة ١١ بعد تدخل قوي من لاعب الفريق السكندري على ركبته.

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جوميز يوافق على رحيل ثلاثي الزمالك نهاية الموسم

أبلغ البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إدارة النادي بموافقته على رحيل ثلاثة لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب عدم الحاجة إلى جهودهم في الموسم المقبل.

وفقًا لمصدر من الجهاز الفني لنادي الزمالك، فإن جوميز قد أوصى بإبعاد عدد من اللاعبين عن الفريق، ومن بينهم زياد كمال، وذلك بسبب عدم تقديمه مستوى مميز منذ انضمامه من نادي إنبي.

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برشلونة يعلن التعاقد مع أولمو

أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء اليوم الجمعة والموافق التاسع من أغسطس الجاري تعاقده بشكل رسمي مع داني أولمو قادم من صفوف نادي لايبزيج الألماني.

ووصل أولمو إلى برشلونة بعد محاولات مكثفة من أجل تعزيز صفوف البارسا الفترة القادمة في ظل اقتناع المدرب هانز فليك، المدير الفني الجديد للبارسا بخدماته.

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تشيلسي يفوز في صراع التعاقد مع نيتو

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة في تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي مع اللاعب بيدرو نيتو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط نيتو بالرحيل عن صفوف نادي وولفرهامبتون بعد وصول عدد مختلف من العروض له من أجل التعاقد معه والتي كان أبرزها عرض ناديي تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين.

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الزمالك يعلن تفاصيل رحيل موتيابا

أوضح أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، كواليس جديد في أسباب قرار إدارة القلعة البيضاء الأخير، بشأن رحيل رحيل الأوغندي جمال موتيابا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقرر مسؤولي الفارس الأبيض رحيل موتيابا هذا الصيف نهائيا بعد طلب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك.