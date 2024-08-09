نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يستهدف خطف نجم وولفرهامبتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن تشيلسي الإنجليزي توصل لاتفاق من أجل التعاقد مع البرتغالي بيدرو نيتو نجم وولفرهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية.



وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس بأن وولفرهامبتون وافق على عرض تبلغ قيمته 60 مليون يورو كرسوم ثابتة من تشيلسي بالإضافة إلى 3 مليون يورو كمتغيرات.



وأكد فابريزيو رومانو أن خورخي مينديز وكيل أعمال بيدرو نيتو اتفق على الشروط الشخصية مع تشيلسي.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أنه تم تحديد موعد الفحوصات الطبية لنيتو في تشيلسي وأنه يرغب في الانضمام إلى تشيلسي.



وألمح فابريزيو رومانو أن بيدرو نيتو انضم إلى وولفرهامبتون قادمًا من سبورتينج براجا في صيف عام 2019، وسجل نيتو 14 هدف وصنع 24 هدف آخرين في 135 مباراة خاضها مع النادي الإنجليزي في جميع البطولات.



ولفت فابريزيو رومانو أن بيدرو نيتو أمضى فترات طويلة بعيدًا عن المباريات بسبب إصابات في الركبة والكاحل وأوتار الركبة.



ونوه فابريزيو رومانو أن نيتو شارك في 10 مباريات مع منتخب البرتغال، حيث سجل هدف واحد وصنع هدفين آخرين.