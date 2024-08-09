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أحمد جودة - القاهرة - نجحت مليكة محمد السعيد، لاعبة النادي المصري البورسعيدي، في تحقيق إنجاز رياضي جديد بتسجيل رقم قياسي في سباق 50 متر مزدوجة، حيث حققت زمنًا قدره 24.94 ثانية.

مليكة السعيد تحطم رقمًا قياسيًا في بطولة المنطقة الصيفية للسباحة بالزعانف

جاء هذا الإنجاز ضمن منافسات بطولة المنطقة الصيفية للسباحة بالزعانف، التي تُقام حاليًا في المدينة الرياضية ببورسعيد، وذلك في فئة 11 سنة بنات.

أثبتت مليكة، بفضل جهودها وتدريبها المستمر، قدرتها على المنافسة في البطولات الكبرى وتسجيل أرقام قياسية جديدة، مما يعكس تطور مستوى السباحة النسائية في النادي المصري البورسعيدي هذا الرقم القياسي الجديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها النادي في الفترة الأخيرة على مستوى السباحة، ويعزز من مكانته في البطولات المحلية.

وتعد بطولة المنطقة الصيفية للسباحة بالزعانف واحدة من أهم البطولات التي تقام سنويًا، حيث تجمع نخبة من أفضل السباحين والسباحات من مختلف الأندية.

ويشارك فيها الرياضيون بهدف تحسين أرقامهم وتحقيق نتائج مميزة، وهو ما نجحت فيه مليكة بجدارة.