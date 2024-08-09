نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافلة المصري تتحرك إلي ملعب مباراة البنك الأهلي بكأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

غادرت حافلة المصري البورسعيدي فندق الإقامة متجهة إلى ملعب مباراة البنك الأهلي بالدور ال 16من منافسات بطولة كأس مصر.

عقد علي ماهر المدير الفني للنادي المصري محاضرة فنية أخيرة لمواجهة خطة مباراة البنك الأهلي قبل انطلاق المباراة حيث أكد على ضرورة التركيز الشديد وعدم التهاون أمام الخصم في هذه المباراة.

ويسعي المصري للفوز في هذه المباراة من أجل تخطي هذا الدور والتقدم نحو المراحل النهائية من هذه البطولة.

موعد مباراة البنك الأهلي ضد المصري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.