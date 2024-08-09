عاجل.. هدف فرنسا الأول في شباك إسبانيا بنهائي أولمبياد باريس 2024 "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - نجح إنزو مليوت نجم منتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم، في تسجيل الهدف الأول في شباك المنتخب الفرنسي، ضمن منافسات نهائي بطولة أولمبياد باريس 2024.

وانطلقت أحداث مباراة منتخب فرنسا ضد إسبانيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

هدف فرنسا الأول في شباك إسبانيا بنهائي أولمبياد باريس

وسجل اللاعب إنزو مليوت نجم منتخب فرنسا، الهدف الأول في شباك إسبانيا، عند الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة رائعة.

ودخل منتخب فرنسا مباراة إسبانيا بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: جيوم ريستس.

خط الدفاع: أدريان تروفيرت، كاستيلو لوكيبا، لويك بادي، كيليان سيلديليا.

خط الوسط: إنزو ميلوت، مانو كونيه، جوريس شوتارد.

في الهجوم: مايكل أوليس، جان فيليب ماتيتا، ألكسندر لاكازيت.