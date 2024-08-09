نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. هدف فيرمين لوبيز أمام إسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فيرمين لوبيز، نجم منتخب إسبانيا في احراز هدف التعادل لصالح منتخب بلاده ضد فرنسا.

وسجل لوبيز هدف التعادل في الدقيقة الثامنة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة ليعدل النتيجة إلى تعادل إيجابي.

وسجل ميلوت هدف فرنسا الأول ضد إسبانيا ببراعة في الدقيقة الحادية عشر من عمر المباراة.

ودخل منتخب إسبانيا المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: أرناو تيناس.

خط الدفاع: مارك بوبل، إيريك جارسيا، ب أو كوبارسي، خوان ميراندا.

خط الوسط: أليخاندرو بينيا، بابلو باريوس.

خط الهجوم: أيمار أوروز، فيرمين لوبيز، سيرجيو جوميز وأبيل رويز