نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب مدريدي سابق.. برشلونة يضع عينه على نجم توتنهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يضع نادي برشلونة، عينه على أحد نجوم توتنهام هوتسبر وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق الكتالوني استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل.

برشلونة يستفسر عن ريجيلون

أفادت شبكة “سكاي سبورتس” بإن نادي برشلونة تواصل مع توتنهام للاستفسار عن وضع الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو ريجيلون.

ويستكشف نادي برشلونة، شروط صفقة سيرجيو ريجيلون مع بقاء عام واحد فقط في عقد اللاعب مع توتنهام.

وانضم ريجيلون إلى توتنهام في صيف 2020 قادمًا من ريال مدريد، وينتهي عقده مع “السبيرز” في يونيو 2025.

يشار إلى إن ريجيلون صاحب الـ27 عامًا، قد بدأ مشواره مع الفئات السنية بنادي ريال مدريد وصعد للفريق الأول في 2017، وتمت إعارته مرتين إلى إشبيلية وأتلتيكو مدريد قبل أن يرحل إلى توتنهام.