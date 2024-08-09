نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البنك الأهلى لمواجهة المصرى فى بطولة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة المصرى ضمن مباريات دور ال 16 لمسابقة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالى



حراسة المرمى:أحمد صبحى

خط الدفاع:عاصم صلاح،محمدعبدالغنى،أمير مدحت.

خط الوسط:عبد العزيز سيد، عماد فتحى، محمد فتحي، سيرجى أكا، احمدمدبولى.

خط الهجوم:كريم بامبو، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى



حسن شاهين، محمود قاعود، احمد النادرى، جريندو، محمود الجزار، احمد سعيد، احمد ربيع، محمد هلال، ايمن أشرف.





موعد مباراة البنك الأهلي ضد المصري

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.