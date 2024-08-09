نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة انتقال داني أولمو إلى برشلونة ومدة العقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي برشلونة، في حسم التعاقد مع الإسباني داني أولمو قادمًا من لايبزيج الألماني، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق الكتالوني استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

برشلونة يضم داني أولمو

أعلن نادي برشلونة، اليوم الجمعة، تعاقده الرسمي مع داني أولمو ليمثل “البارسا” بعد تألقه مع المنتخب الإسباني في بطولة يورو 2024.

وحسب الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا فإن داني أولمو قد انتقل إلى برشلونة مقابل 60 مليون يورو، بما في ذلك المكافآت، حيث وقع عقدًا ممتدًا حتى عام 2030.

وتمكن نادي برشلونة، من استقطاب أولمو إلى صفوفه بعدما ارتبط اسم اللاعب مؤخرًا بالانتقال إلى الدوري السعودي لمزاملة كريستيانو رونالدو في نادي النصر.

وشارك داني أولمو، خلال مسيرته مع لايبزيج ما بين 2020 حتى 2024، في 148 مباراة وسجل 29 هدفًا وصنع 34 تمريرة حاسمة، حسب موقع ترانسفير ماركت.