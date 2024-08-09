نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي بدور الـ16 لبطولة كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل المصري لمباراة البنك الأهلي

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي ، محمد دبش، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسين فيصل، سمير فكري كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد الشامي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، عمرو موسى، عمرو سعداوي، ايزي ايميكا، يوسف الجوهري ، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن، والثنائي الناشئ أحمد فؤاد، أحمد شرف.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولات الدوري الممتاز.