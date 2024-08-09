نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. منتخب فرنسا يقلب الطاولة ويحرز هدف التعادل الثالث أمام إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل اللاعب جون ماتيتا نجم منتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم، هدف التعادل الثالث في شباك المنتخب الإسباني، خلال المباراة التي تقام بينهما في نهائي أولمبياد باريس 2024، لتصبح النتيجة 3-3.

وانطلقت أحداث مباراة منتخب إسبانيا ضد فرنسا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

منتخب فرنسا يسجل الهدف الثالث أمام إسبانيا

ونجح اللاعب ماتيتا في تسجيل هدف التعادل الثالث في شباك إسبانيا عند الدقيقة 91 من عمر الشوط الثاني؛ عن طريق ركلة جزاء.

وكان قد سجل اللاعب إنزو ميلوت نجم منتخب فرنسا، هدف التقدم في شباك حارس المنتخب الإسباني، في الدقيقة 11.

ثم أدرك اللاعب فيرمين لوبيز مهاجم منتخب إسبانيا، هدف التعادل في شباك فرنسا في الدقيقة 18 بأسيست من زميله باينا.

وأضاف لوبيز الهدف الثاني لصالح منتخب إسبانيا، عند الدقيقة 25 من الشوط الأول.

وأحرز بعد ذلك، الهدف الثالث اللاعب أليكس باينا مهاجم منتخب إسبانيا، في الدقيقة 28 من تسديدة لا تصد ولا ترد.