نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس بيلينجهام.. خاميس رودريجيز يختار نجم ريال مدريد للفوز بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار خاميس رودريجيز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد السابق، داني كارفخال لاعب الفريق الملكي؛ للتتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وقال خاميس في تصريحات له منذ قليل:" كارفخال أدى بشكل رائع على مدار العام مع نادي ريال مدريد؛ وكان سببا في تتويج الملكي ببطولتي الدوري الإسباني ةدوري أبطال أوروبا.

وأشار:" كما ساهم كارفخال في تتويج منتخب إسبانيا ببطولة اليورو للمرة الرابعة في تاريخها".

وأشار خاميس عن كارفخال: "الكرة الذهبية؟ إذا كان الأمر يتعلق بالألقاب، فداني كارفاخال، هو الأحق بهذه الجائزة، لأنه قاتل من أجل كل شيء ولعب بشكل رائع".

ثم اختتم رودريجيز: "بيلينجهام؟ لا أعرف. فينيسيوس؟ كوبا أمريكا لم يفز يها ولذلك لا أعلم".

والجدير بالذكر أن خاميس رودريجيز قد يعود مرة أخرى إلى الدوري الإسباني، عبر بوابة سيلتا فيجو، حيث يرغب النادي في ضم لاعبين مميزين جدد، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.