نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. يحيى عطية الله يوقع على عقود انضمامه إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع المغربي يحيى عطية الله عقود انتقاله إلى النادي الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من سوتشي الروسي.

وجاء توقيع اللاعب المغربي على عقود الانتقال للنادي الأهلي لمدة موسم بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي وقع عليه خلال الساعات الماضية.



وكان يحيى عطية الله قد وصل القاهرة خلال الساعات الماضية من أجل إتمام انتقاله إلى النادي الأهلي.

وسيكون عطية الله ثاني الصفقات التي يبرمها النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد يوسف أيمن القادم من الدحيل القطري.