نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الأهلي يعلن انسحابه من كأس مصر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قرر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الاعتذار عن استكمال البطولة بالإجماع، بعد اجتماع مطول مع المدير الفني مارسيل كولر.



وجاء القرار بعد رؤية من السويسري والذي رفض خوض البطولة بسبب تلاحم الموسم والرغبة في إراحة العديد من اللاعبين الأساسين.



موقف اتحاد الكرة من الاعتذار

وحتى الان لم يعلق اتحاد الكرة المصري على اعتذار المارد الأحمر عن البطولة والذي حصد لقبها النسخة الأخيرة.

ويذكر أن قرارت الاجتماع جاءت كالاتي:-



- تكليف سامي قمصان المدرب العام، بقيادة الفريق في المباريات الثلاث المتبقية من بطولة الدوري



- منح اللاعبين الذين خاضوا عددًا كبيرًا من المباريات على مدار الموسم راحة ابتداءً من اليوم



- الاستعانة بعدد من الناشئين في المباريات المقبلة



- اللاعبون الذين يقع عليهم الاختيار للانضمام إلى المنتخب ضمن الأجندة الدولية المقبلة سوف ينضمون للمعسكر أول سبتمبر، ويقوم الجهاز الفني للأهلي بوضع برنامج تأهيلي للحفاظ على مستواهم البدني



- البدء في الترتيب لكافة الأمور المتعلقة بإعداد الفريق للموسم الجديد بالتشاور مع المدير الفني، على أن يتم الحسم بعد الانتهاء من مسابقة الدوري يوم 17 الجاري، وبما يحقق المصلحة الفنية للفريق



- إرسال طلبات النادي المالية ردًّا على العرض الفرنسي الذي تلقاه المدافع محمد عبد المنعم، التي تليق بالأهلي وقيمته، وإمكانات اللاعب المتميزة، وبما يضمن مصلحة الفريق