نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. فيورنتينا يعلن عن تعاقده مع دي خيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فيورنتينا الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الحارس الإسباني الدولي ديفيد دي خيا خلال الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لخوض منافسات موسم 2024-2025.

ووقع ديفيد دي خيا علي عقد انضمامه للفريق الإيطالي اليوم لمدة موسم مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإيطالية، فإن فيورنتينا اتفق مع الحارس الإسباني علي الحصول علي راتب 3 مليون يورو.

فيورنتينا يضم الإسباني دي خيا

والجدير بالذكر ان دي خيا البالغ من العمر 33 عامًا، رحل عن صفوف المان يونايتد صيف 2023 بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وانتقل دي خيا إلي صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2011 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني بمقابل 25 مليون يورو.

وشارك الحارس الإسباني مع المان يونايتد في 545 مباراة رسمية، نجح في أن المحافظة على نظافة شباكه في 190 مباراة.