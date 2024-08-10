نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. تعرف على تفاصيل صفقة يحيى عطية الله مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر أخر تطورات صفقة انتقال المغربي الدولي يحيي عطية الله لاعب سوتشي الروسي للنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي لتدعيم الجبهة اليسري للفريق.

تفاصيل صفقة يحيى عطية الله مع الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، إن المغربي الدولي يحيي عطية الله وقع للنادي الأهلي منذ فترة طويلة وليس اليوم كما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

وأضاف المصدر، أن تواجد اللاعب اليوم في القاهرة، كان لتوقيع الكشف الطبي، وليس لتوقيع العقد، وهو ما نجح المغربي في اجتيازه بنجاح، لتتبقى خطوة إنهاء الاتفاق مع النادي الروسي.

وتابع المصدر في تصريحاته لـ "دوت الخليج"، أن تعاقد الأهلي مع يحيي عطية الله، سيكون موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء مقابل دفع مبلغ مالي، بجانب امتيازات خاصة مثل عمل إعلانات أو مكافآت الفوز بالبطولات وهكذا.

وواصل المصدر، أن استعارة يحيي عطية الله من سوتشي الروسي، ستكلف الأهلي مبلغ يتراوح مابين 300 ألف ل 400 ألف دولار، فيما ينتظر الأهلي توقيع الاتفاق من جانب مسئولو النادي الروسي بعد الاتفاق مع اللاعب على كل شيء، من أجل الإعلان الرسمي عن التعاقد، وهو ما قد يحدث خلال 48 ساعة.

وأنهى المصدر تصريحاته لـ "دوت الخليج"، أن يحيي عطية الله كان هو الخيار الأول كبديل للتونسي علي معلول في الجبهة اليسري من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وهو ما دعا مسئولو الأهلي لفتح باب المفاوضات مجددًا بعد توقف الصفقة عدة مرات.