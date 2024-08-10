نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يكشف سبب الاستغناء عن موتيابا وحقيقة إنهاء إعارة زياد كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، أن هناك حالة من التضليل في ملف رحيل الأوغندي جمال موتيابا عن صفوف القلعة البيضاء.

متحدث الزمالك: رحيل موتيابا بقرار من جوميز

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك تحدث مع جوميز حول فكرة استمرار موتيابا فأكد بأنه لن يعتمد عليه في الفترة المقبلة ولذلك قمنا بتسوية الأمر مع اللاعب".

وأضاف: "الزمالك تعاقد مع موتيايا على سبيل الإعارة بنية البيع مقابل 30 ألف دولار".

وأوضح: "لا يوجد أي قرار حاليا يخص زياد كمال وما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا عن رغبة النادي في رحيل اللاعب عار تماما عن الصحة".