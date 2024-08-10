عاجل.. سوتشي الروسي يعلن رسمياً انتقال يحيى عطية الله إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي سوتشي الروسي، بشكل رسمي، انتقال لاعبه المغربي يحيى عطية الله إلى صفوف الأهلي المصري، هذا الصيف.

الأهلي يضم يحيى عطية الله بنظام الإعارة

أكد نادي سوتشي الروسي عبر بيان رسمي، إن الظهير الأيسر المغربي سينتقل إلى الأهلي المصري في صفقة لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة.

وذكر البيان، إن يحيى عطية الله مدد عقده مع النادي الروسي حتى نهاية موسم 2026/27، قبل إعارته إلى الأهلي المصري.

وأضاف، إن النادي الأهلي سيكون له حق الأولوية في شراء عقد اللاعب يحيى عطية الله بعد نهاية الإعارة.

وانضم يحيى عطية الله إلى سوتشي الروسي في فبراير 2024، وخاض 11 مباراة مع الفريق الروسي وسجل هدفاً وقدم 3 تمريرات حاسمة.