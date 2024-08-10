نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سالم: قرار المشاركة في كأس مصر مؤجل لحين اجتماع مجلس الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء ليس لديهم أي مشكلة في المشاركة ببطولة كأس مصر ولكن الأزمة في المواعيد.

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "قرار المشاركة في كأس مصر مؤجل لحسن اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك وهناك تحفظ على مواعيد البطولة".

وأضاف: "الزمالك لم ينسحب من كأس مصر ولم نخرج بأي قرار إلا بعد اجتماع المجلس".