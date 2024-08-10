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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد الشاذلي، نجم الزمالك السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض نجح في الحصول على عدة مكاسب خلال مباريات الدوري الماضية.

الشاذلي: جوميز حصل على مكاسب من الدوري لهذا السبب

وقال الشاذلي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز نجح في الاستفادة من مباريات الدوري بمشاركة العديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بالإضافة إلى الدفع بالناشئين ومشاهدتهم بشكل جيد".

واختتم: "الاعتماد على الناشئين سيفيد الفريق في الموسم المقبل بدلا من شراء لاعبين بأسعار عالية وأتمنى أن يكون هناك تدعيمات قوية للمنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل".