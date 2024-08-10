الرياضة

الشاذلي: جوميز حصل على مكاسب من الدوري لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد أحمد الشاذلي، نجم الزمالك السابق، أن الجهاز الفني للفريق الأبيض نجح في الحصول على عدة مكاسب خلال مباريات الدوري الماضية.

الشاذلي: جوميز حصل على مكاسب من الدوري لهذا السبب

وقال الشاذلي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز نجح في الاستفادة من مباريات الدوري بمشاركة العديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بالإضافة إلى الدفع بالناشئين ومشاهدتهم بشكل جيد".

واختتم: "الاعتماد على الناشئين سيفيد الفريق في الموسم المقبل بدلا من شراء لاعبين بأسعار عالية وأتمنى أن يكون هناك تدعيمات قوية للمنافسة على كل البطولات في الموسم المقبل".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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