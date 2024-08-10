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أحمد جودة - القاهرة -

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على البنك الأهلي في مباراة دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته الأحد استعدادًا لمواجهة زد بالدوري

يستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته عصر غد الأحد على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته أمام فريق زد بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأربعاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.