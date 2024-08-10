نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام قبل بداية الموسم الجديد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني مع نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس الجاري.

ويستضيف ملعب "توتنهام هوتسبير"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي بايرن ميونيخ وتوتنهام اليوم السبت، وذلك في إطار لقاء ودي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد توتنهام هوتسبير

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة بايرن ميونيخ ضد توتنهام هوتسبير اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد توتنهام هوتسبير

يمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ضد توتنهام هوتسبير مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، AD SPORTS 2HD، بتعليق المعلق المصري بلال علام.