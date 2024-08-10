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أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الجمهور في كل مكان عن تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام مانشستر سيتي في درع المجتمع التي تلعب مساء اليوم.

وتلعب مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي ضمن منافسات نهائي كأس الدرع الخيرية للموسم الماضي 2023/2024.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدرع الخيرية