نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مانشستر يونايتد في درع المجتمع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، تشكيل مباراة مانشستر سيتي المتوقع أمام مانشستر يونايتد في درع المجتمع للنسخة الماضية 2023-2024.

ويستضيف ملعب ويمبلي، اللقاء المنتظر بين نادي مانشستر سيتي ونظيره نادي مانشستر يونايتد من منافسات نهائي درع الاتحاد الإنجليزي.

وستبدأ المباراة المنتظرة بين مانشستر سيتي ونظيره نادي مانشستر يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدرع الخيرية

حراسة المرمى: شتيفان أورتيجا.

خط الدفاع: جفارديول – جون ستونز – اكانجي – ريكو لويس.

الوسط: كوفاسيتش – رودري – سيلفا.

الهجوم: جيريليتش – هالاند – فودين.