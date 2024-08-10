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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة بأن إدارة تشيلسي باتت قريبة من إتمام صفقة هجومية بارزة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يحدد موعد الفحوصات الطبية للاعبه الجديد

هذا التطور يأتي بعد أن دخل "البلوز" في مفاوضات مكثفة مع نادي وولفرهامبتون لضم الجناح البرتغالي بيدرو نيتو.

وبحسب الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، فإن نيتو وصل إلى العاصمة البريطانية لندن اليوم، استعدادًا للخضوع للفحوصات الطبية.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن تشيلسي قد حجز موعدًا للفحص الطبي للاعب البالغ من العمر 24 عامًا يوم غدٍ السبت، ليتم بعدها توقيع عقد الانتقال وأكد أن نيتو سيوقع عقدًا مع النادي اللندني يمتد حتى يونيو 2030، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وانهى رومانو أن إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، يثق في قدرة نيتو على تعزيز قوة الهجوم، نظرًا لقدراته الفنية وتنوعه في اللعب على الأجنحة. وذكرت تقارير أخرى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 60 مليون يورو.