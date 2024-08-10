نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صخرة برشلونة يحسم موقفه من الرحيل عن البلوجرانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيريك جارسيا، مدافع برشلونة، عن استمراره مع الفريق قبل انطلاق موسم 2024-2025، وذلك بعد ليلة تتويجه بالميدالية الذهبية مع منتخب إسبانيا في أولمبياد باريس.

ايريك جارسيا يحسم مصيره مع برشلونة

كان جارسيا جزءًا من تشكيلة إسبانيا التي حققت فوزًا مثيرًا على فرنسا 5-3 في المباراة النهائية، والتي امتدت للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

بعد الفوز، صرح جارسيا بشأن مستقبله مع برشلونة في تصريحات نشرها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "إكس".

وأكد جارسيا: "سأبقى في برشلونة وسألعب مع الفريق في الموسم المقبل، وهذا مؤكد بنسبة 100%".

يذكر أن جارسيا، البالغ من العمر 23 عامًا، قضى الموسم الماضي معارًا إلى جيرونا من برشلونة، حيث ساهم في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري الإسباني.