لويس كاسترو يرد على الجماهير المطالبة برحيله

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أحمد جودة - القاهرة - ردَّ البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر السعودي، على الدعوات المطالبة بإقالته من منصبه بسبب النتائج المتواضعة خلال فترة التحضير للموسم الجديد، موضحًا أسباب أداء الفريق.

كاسترو يرد على المطالبين برحيله

خاض النصر 8 مباريات ودية في معسكري البرتغال وإسبانيا، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط، وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه في 6 من تلك المباريات.

على ضوء هذه النتائج، طالبت جماهير النصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإقالة كاسترو قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي تصريحات لصحيفة "الرياضية" صباح اليوم السبت، قال كاسترو: "الوضع الحالي صعب على الفريق. نحن نمر بفترة صعبة، ليس لدينا عدد كافٍ من اللاعبين، بالإضافة إلى وصول بعض اللاعبين الجدد متأخرين بعد عطلتهم".

وأكد المدرب البرتغالي: "أعد الجماهير بمواصلة العمل الجاد لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح".

ويستعد النصر لملاقاة التعاون يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وهي المباراة الرسمية الأولى للفريق في الموسم الجديد.

وتمثل بطولة السوبر فرصة كاسترو الأخيرة لإثبات جدارته أمام جماهير النصر، خاصة بعد فشله في تحقيق أي بطولة محلية أو آسيوية في الموسم الماضي، في ظل هيمنة الغريم الهلال.