أولمبياد باريس 2024.. محمود عاشور النقطة المضيئة في البطولة

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل الحكم الدولي محمود عاشور تقديم عمل مميز في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك بعد الظهور في مباراة نهائي الرجال.



وظهر عاشور في الأولمبياد رغم معاناته من عدة عراقيل وغيابه عن اللعب في الدوري المصري، لكن قدم مشاركة مميز حتى المباراة النهائية.



مشوار محمود عاشور

ظهور الحكم الدولي الأول كان في مباراة المنتخب الاسباني أمام نظيره الياباني للسيدات والذي أدراته الحكمة المغربية بشرى كربوبي.



بينما جاء الظهور الثاني في مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الغيني. للرجال والذي أدارها الحكم تاناتشيف الجيز.

اخر المشاركات كانت في لقاء المنتخب الزامبي أمام نظيره الألماني والذي أدراته الحكمة اليابانية ياماشيتا يوشيمي.



قبل أن يختتم مشاركته في نهائي كرة القدم للرجال والذي حصده الاسبان على حساب فرنسا أمس والظهور في نهائي كرة القدم للسيدات بين أمريكا والبرازيل.

وجدير بالذكر أن محمود عاشور سبق له المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 ليسجل المشاركة الثانية على التوالي