نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نعمة سعيد تعلن اعتزالها رفع الأثقال بعد الإخفاق في أولمبياد باريس وتوضح السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الرباعة المصرية نعمة سعيد، اعتزالها رفع الأثقال بعد مشاركتها الأخيرة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة الفرنسية، باريس، حيث حققت المركز التاسع في منافسات وزن “71 كجم”.

نعمة سعيد تعتزل رفع الأثقال في عمر الـ21 عامًا

كتبت نعمة سعيد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أنا راضية بقضاء ربنا وربنا أعلم أنا حاولت قد إيه بس للأسف وبعتذر لأهلي مقدرتش أحقق اللي كان نفسهم فيه وربنا أعلم ده وجعني قد إيه لأن هما كل حياتي وفرحتهم بالدنيا عندي”.

وتابعت نعمة: “أنا عارفة أن مفيش بطل بيفضل طول عمره كويس مرة كدا ومرة كدا، بس أنا حاولت مع نفسي كتير ومش هقدر أعمل حاجة أكتر من كدا والحمد لله وأنا بعتزل”.

وفسرت نعمة، قرار اعتزالها قائلةً: “اعتزالي مش ضعف مني ولا انكسار، عشان أنا عارفه نفسي كويس والحمد لله، بس أنا اكتفيت لحد كدا وما بجيبش اللوم على حد، لله الأمر”.

وحققت نعمة سعيد، المركز التاسع بعد تحقيقها مجموع 222 كجم منقسمة على (97 خطف - 125 نتر).

يشار إلى إن نعمة سعيد قد شاركت في منافسات رفع الأثقال “وزن 71”، اليوم، رغم معاناتها من الإصابة.