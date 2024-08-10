رئيس اتحاد المصارعة يكشف تفاصيل مثيرة للجدل في واقعة تحرش كيشو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد محمود رئيس اتحاد المصارعة الرومانية، تفاصيل صادمة في واقعة اتهام المصارع محمد إبراهيم السيد كيشو بالتحرش بإحدى الفتيات، مؤكدًا أن اللاعب المصري لا زال رهن الاحتجاز.

رئيس اتحاد المصارعة: محاولات لحل أزمة كيشو

ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على المصارع المصري كيشو وهو في حالة سُكر، عقب اتهامه من إحدى الفتيات بالتحرش بها، فجر الجمعة.

قال رئيس اتحاد المصارعة في تصريحاته عبر قناة “أون تايم سبورتس” الرياضية، إن كيشو حصل على إذن لمشاهدة نهائيات وزنه في المصارعة برفقة زميله محمد متولي ومدربهما.

وتابع: “كيشو لم يعد برفقة متولي والمدرب، ثم حاولنا الاتصال به، ولكن هاتفه كان مغلقًا، وأبلغنا اللجنة الأولمبية بعدم عودته”.

وأضاف: “اللجنة بحثت عن كيشو، ثم علمنا بخبر القبض عليه عند الساعة الرابعة فجرًا، حيث تبين أنه ذهب رفقة اثنين من المصريين المقيمين في فرنسا لمكان يشبه المقهى؛ لأن في فرنسا الأماكن كلها بها مشروبات كحولية بصورة طبيعية، وتناول مواد كحولية”.

وأكمل: “كانت هناك مجموعة من الشباب ومعهم فتيات، وفي الغالب (ضايقوهم)، والأمن الخاص بالمكان قام بإخراجهم من المكان، وبعدها الفتاة الفرنسية طلبت الشرطة واتهمت كيشو بمضايقتها”.

وواصل: “السفير المصري ووزير الرياضة يعملان على حل الأزمة، خاصة وأن مثل تلك الأمور صعبة جدًا في فرنسا (مش زي عندنا ممكن تروح بواسطة)، كيشو ما زال متواجدًا في القسم”.

وفسر محمد محمود، تراجع مستوى كيشو صاحب “برونزية” أولمبياد طوكيو، وفشله في الحصول على ميدالية هذا العام، بإن “التخسيس” أثّر عليه، وأكد إن اللاعب حضر كل المعسكرات وكان إعداده جيدًا.