نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يمنح نيكو ويليامز مهلة أخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي برشلونة، في معرفة رد نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو، حول القدوم إلى ملعب “كامب نو” في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة ينتظر قرار نيكو ويليامز

دخل نادي برشلونة، في مفاوضات جادة للتعاقد مع نيكو ويليامز، ولكن أتلتيك بلباو يتمسك باستمرار لاعبه بين صفوفه.

وحسب الصحفي فيرناندو بولو التابع لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن نادي برشلونة قد حدد 24 أغسطس تاريخ نهائي لمعرفة جواب نيكو ويليامز.

وأشار بولو إلى إن نادي برشلونة سيتجه لمناقشة خيارات أخرى بديلة حال عدم وصول موافقة ويليامز.

ويدير نادي برشلونة، مفاوضات صفقة نيكو ويليامز بهدوء حيث لديه القدرة على دفع كسر عقده وتسجيله في القائمة.