جوارديولا يصدم هالاند بصفقة مرتقبة في مانشستر سيتي

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أحمد جودة - القاهرة - يتجه الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لاستقطاب صفقة هجومية جديدة لتدعيم الفريق الإنجليزي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2024/25.

جوارديولا يؤكد إمكانية ضم مهاجم جديد إلى مانشستر سيتي

قال جوارديولا في تصريحات إعلامية، إن من الممكن ضم مهاجم جديد إلى صفوف مانشستر سيتي، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون إلى جانب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وصرح جوارديولا، حول إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد قائلًا: “سنرى حتى نهاية السوق ما إذا كنا نحتاج حقًا إلى مهاجم ليكون بديلًا لإيرلينج هالاند".

وتابع جوارديولا: "لن يشارك إيرلينج هالاند في جميع المباريات في ظل الجدول المزدحم الذي أمامنا، لذا يتعين علينا التفكير في الأمر".