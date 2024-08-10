نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسات شرسة وتألق جديد في اليوم الرابع من بطولة السباحة بالزعانف ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد اليوم الرابع من البطولة الصيفية للسباحة بالزعانف في بورسعيد تصاعد حدة المنافسات، حيث واصل أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 39 ناديًا تقديم أداء استثنائي في مختلف الفئات العمرية. وقد تميز هذا اليوم بتقارب المستويات بين المتسابقين، مما جعل المنافسات أكثر إثارة وتشويقًا.

برزت خلال منافسات اليوم الرابع مجموعة من المواهب الشابة التي واصلت تألقها في سباقات الزعانف، ما جعل الأنظار تتجه نحوها كمستقبل واعد لرياضة السباحة في مصر. وكانت الأجواء مشحونة بالحماس مع تشجيع كبير من الجمهور الذي حضر بكثافة لدعم اللاعبين.

أشاد المسؤولون مرة أخرى بالتنظيم الممتاز والمستوى الفني العالي الذي أظهره المتسابقون على مدار أيام البطولة، مؤكدين على الدور المهم لهذه البطولات في صقل المواهب الرياضية الشابة ودعم مسيرتهم نحو الاحتراف. كما أشاروا إلى التزامهم بتوفير كل الدعم اللازم لمواصلة تطوير هذه الرياضة.

من المقرر أن تختتم البطولة فعالياتها في الأيام المقبلة، وسط ترقب خاص لمنافسات "الأساتذة" التي يتوقع أن تكون ذروة الحدث. الجميع في انتظار لحظات حاسمة قد تحدد ملامح أبطال المستقبل في رياضة السباحة بالزعانف.

