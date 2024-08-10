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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم.. القنوات الناقلة لنهائي الدرع الخيري 2024

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد اليوم.. القنوات الناقلة لنهائي الدرع الخيري 2024.. تنطلق اليوم منافسات موسم كرة القدم الإنجليزية بالمباراة المرتقبة التي تجمع بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، في نهائي الدرع الخيرية 2024 ويتصارع العملاقين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على لقب الدرع الخيرية في مواجهة مرتقبة تحمل الكثير من الإثارة والندية الليلة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة مانشيستر سيتي وكوبنهاجن ومانشستر يونايتد من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي بطولة الدرع الخيرية 2024

يدخل مانشستر سيتي اللقاء عازمًا على كسر سلسلة هزائمه المتتالية في هذه البطولة، بينما يطمح مانشستر يونايتد إلى مواصلة هيمنته التاريخية على صعيد المواجهات المباشرة في نهائي الدرع وستشهد المباراة عودة الشياطين الحمر إلى المنافسة على اللقب بعد غياب طويل، مما يزيد من حدة الصراع. ستكون هذه المواجهة بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الفريقين قبل انطلاق الموسم الجديد، وستكشف عن مدى جاهزيتهما للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في بطولة الدرع الخيرية

ستنطلق اليوم المواجهة المرتقبة بين عملاقي مدينة مانشستر في نهائي الدرع الخيرية و سيشهد ملعب ويمبلي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، صدامًا ناريًا بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في بطولة الدرع الخيرية 2024

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع متعة كروية استثنائية، حيث ستنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للدوري الإنجليزي الممتاز في منطقتنا، مباراة القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي الدرع الخيرية و ستذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس HD 1، التي ستوفر تغطية شاملة للمواجهة من البداية حتى النهاية، مع تحليلات استوديو متعمقة قبل المباراة وبعدها.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع في الدرع الخيرية أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى ستيفان أورتيغا. الدفاع لويس وروبين دياز ومانويل أكانجي وجوسكو غفارديول. الوسط كيفن دي بروين وماتيو كوفاسيتش وأوسكار بوب. الهجوم إيرلينغ هالاند وجاك غريليش وبيرناردو سيلفا.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى أندريه أونانا. الدفاع دييغو دالوت وهاري ماغواير وليساندرو مارتينيز ولوك شو. الوسط برونو فيرنانديز وأليخاندرو غارناتشو وماركوس راشفورد. الهجوم جوشوا زيركيزي.

تاريخ مواجهات مان سيتي أمام مانشستر يونايتد

التقى فريقا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في 170 مباراة سابقة ضمن بطولة الدوري الإنجليزي. من بين هذه المباريات، فاز مانشستر سيتي في 52 مباراة، بينما حقق مانشستر يونايتد الانتصار في 66 مباراة، وانتهت 52 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

أما بالنسبة للأهداف، فقد سجل مانشستر سيتي 240 هدفًا في شباك مانشستر يونايتد، بينما أحرز اليونايتد 239 هدفًا في مرمى مانشستر سيتي.