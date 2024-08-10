هل ينتقل للترجي؟.. الزمالك يكشف عن رحيل لاعب آخر بعد موتيابا

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب لاعب أجنبي جديد من مغادرة صفوف الزمالك، وذلك بعد الاستغناء عن الأوغندي جمال موتيابا.

نداي يرحل عن الزمالك بنهاية الموسم

كان نادي الزمالك قد أعلن رحيل الأوغندي موتيابا عن صفوف الفريق، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للموسم المقبل.

وأوضح أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، إن السنغالي إبراهيما نداي في طريقه للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم، بعد إنهاء أزمة مستحقاته.

وقال سالم في تصريحات إعلامية حول عرض الترجي للحصول على خدمات نداي: “هناك مستحقات للاعب وعقده السنوي كبير، ولم يستجيب لمحاولاتنا لتعديل عقده، وسيرحل بنهاية الموسم، ونحاول حاليًا تسويه مستحقاته”.

جدير بالذكر إن نادي الزمالك يسعى للتخلص من العناصر التي ابتعدت عن حسابات المدرب جوزيه جوميز، من أجل تدعيم الصفوف بصفقات جديدة بعد حل الأمور المالية للنادي.