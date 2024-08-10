نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل صادمة في قصة رحيل موتيابا عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن آخر تطورات ملف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الراحلين وموقفهم من البقاء أو الرحيل بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مهيب يكشف تفاصيل رحيل موتيابا

قال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أنهى التعاقد مع جمال موتيابا بالتراضي وتم دفع عمولات له تقدر بـ280 ألف دولار بالتقسيط عند قدومه والصفقة لم تكن إعارة بنية البيع".

وتابع: "تم تسوية الأمور بين جمال موتيابا ومجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب ولكن أؤكد لكم أنه مكانش إعارة سنة بنية الشراء وكان عقد شراء".

واختتم: "سكاوتنج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو من جلب جمال موتيابا ويجب الاستعانة بهم وبالأرقام ولكن بجانب أشياء أخرى وزمان كان بيروح أشخاص من النادي تسافر بلد اللاعب وتراه قبل إتمام الصفقة وسيتم عقد جلسة مع عواد وأوباما من أجل التجديد واللاعب يؤكد أن الإدارة لم تتحدث معه ويملك عرضين من بيراميدز والمصري".