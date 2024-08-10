نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم السبت الموافق 10اغسطس الجاري العديد من المباريات حول العالم في الملاعب المختلفة.



الدوري التركي:

قاسم باشا - قونيا سبور الساعة 7:15 مساءً وتذاع هذه المباراة عبر شبكة بين سبورت الرياضية

أنطاليا سبور - جوزتيبي الساعة 9:45مساءً وتذاع هذه المباراة عبر شبكة بين سبورت الرياضية

فنربخشة ضد أضنة دمير سبور - الساعة 9:45 مساءً.وتذاع هذه المباراة عبر شبكة بين سبورت الرياضية.



الدوري القطري

نادي قطر - الدحيل الساعة 6:30 مساءً ـ الشمال - السد القطري الساعة 8:30 مساءً، وتذاع هذه المباراه عبر ssc



مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي 5:00 مساء مصر والسعودية - وتذاع هذه المباراة عبر شبكة beIN SPORTS HD 1



توتنهام - بايرن ميونخ 5:30 مساء مصر والسعودية - وتذاع هذه المباراة عبر شبكة بين سبورت والشارقة الرياضية.

