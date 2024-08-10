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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن آخر تطورات ملف الحالة الصحية لمحمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وموقفه من البقاء أو الرحيل بفترة الانتقالات الصيفية.

وقال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "علمت أن محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي كان مريض وذهب للمستشفى وحالته كانت سيئة جدا وهذا السبب لغيابه وليس أزمة جديدة مع كولر".

السبب الحقيقي وراء غياب كهربا عن تدريبات الأهلي

وتابع: "بعد تعافي محمود عبدالمنعم كهربا تعاني والدته من أزمة صحية وهي الآن بالمستشفى ورغم تعبها ومرضها الشديد ولكنها تبكي عليه وعلى الحال الذي وصل إليه وتشعر بالحزن الشديد".

واختتم: "تواجد خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بالمستشفى حين كان محمودعبد المنعم كهربا مريض وكذلك حضر عند تعرض والدته لأزمة صحية منذ يومان وأرسل التقارير الطبية للإدارة وهذه رسالة خاصة مني للجماهير التي هاجمته بمباراة سموحة ولا يوجد أي خلاف بينهم وأقول لكم من الأفضل رحيله لأنه لا يملك المال بعد دفع غرامة الزمالك".

