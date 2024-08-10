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أحمد جودة - القاهرة - وجه أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، دعمه للاعبي الأهلي كريم فؤاد عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مباراة سموحة، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونشر زيزو صورة لكريم فؤاد على ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتب: “قدر الله ما شاء فعل الف سلامة عليك ان شاء الله هترجع احسن من الأول”.

لاعب الزمالك يوجه رسالة دعم لكريم فؤاد



وتعرض كريم فؤاد للإصابة إصابة بعدما تدخل مع زميل له في كرة مشتركة، ولم يتمكن تللاعي من استكمال اللقاء وفي الدقيقة ال11 قرر كولر تبديل اللاعب بزميله محمد هاني.

وأصيب كريم فؤاد، بقطع جزئي في الرباط الصليبي في الركبة، ليتم غيابه من 6 إلى 9 أشهر.

