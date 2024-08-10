نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. الأهلي يستكمل الدوري بـ7 لاعبين فقط من الفريق الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير مفاجأة مدوية بشأن اللاغبين المقرر الاعتماد عليهم من قبل مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن استكمال مباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستكمل الموسم بـ7 لاعبين في الفريق الأول

قال شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "7 لاعبين فقط من الفريق الأول حيكملوا المباريات الباقيه ف الدورى هم قفشه وطاهر وياسر وعمر كمال ونيدفيد".

وتابع: "ولسه موقف عبد القادر حيتحدد طبقا لحالته لأنه بيشتكى من شد خفيف وظهور حقيقي لاحمد عابدين ومحمد عبد الله ومصطفي مخلوف والظهير الافريقي ريندروف مع احتمالات تواجد لكوكا وحمزه علاء".

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز، رسميًا مساء الخميس، بعدما فاز على نظيره سموحة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب.

ويتبقى للنادي الاهلي 3 مباريات في الدوري المصري، أمام زد وانبي ويختتم مبارياته بمواجهة مودرن فيوتشر.