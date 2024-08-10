نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وزد بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق زد بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز.

يسعي المصري للفوز في هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط لضمان البقاء في المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز.

يدخل الفريق البورسعيدي هذه المباراة بروح عالية مرتفعه عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على البنك الأهلي بالدور ال 16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة المصري ضد زد بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الاربعاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد زد

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

