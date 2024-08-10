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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: إصابة لاعب ريال مدريد بالصليبي وموندو ديبورتيفو: برشلونة يُمهل ويليامز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم أبرز الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت 10- 8- 2024:
لاجازيتا الإيطالية
- سيبقى أرناوتوڤيتش في الإنتر
- إنزاغي سيدخل لقاء جنوى بنفس الفريق الذي حقق النجمتين
- مدافع إنتر الجديد سيصل آخر أيام الميركاتو وتم تأكيد رفض خيار هيرموسو
ماركا الإسبانية
- خوان مارتينيز يتعرض لكسر في الرباط الصليبي
- سيكون كيليان مبابي متاحًا للمشاركة مع ريال مدريد في السوبر الأوروبي
موندو ديبورتيفو
- برشلونة يُمهل ويليامز لتحديد قراره قبل 24 أغسطس الجاري
- سيتجه برشلونة للبدائل المتاحة مثل كومان لاعب بايرن ميونخ