نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحد أهداف الأهلي.. مصدر مغربي يكشف لـ "دوت الخليج" حقيقة مفاوضات أندية المغرب لضم تراوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتشر في الفترة الأخيرة، العديد من الأسماء الإفريقية التي دخلت حسابات مسؤولي القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم مراكز الهجوم استعدادا للموسم القادم.

وتمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنبي هذا الصيف في ظل اقتراب رحيل محمود عبد المنعم كهربا هذا الصيف، ليشارك هداف الفريق الحالي والمتألق بقوة، الفلسطيني وسام أبو علي.

- حقيقة مفاوضات أندية المغرب وتراوري

ودخل فيلي تراوري، مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي، اهتمامات المارد الأحمر ضمن قائمة المرشحين لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم القادم، ولكن دون وجود أي مفاوضات رسمية حتى الآن، بجانب وجود اهتمام مغربي بضمه كما نشر.

وفي هذا السياق، أك. مصدر مغربي في تصريحات خاصة عبر دوت الخليج الرياضي:" القيمة التسويقية التي ترغب إدارة مازيمبي في الحصول عليها من بيع مهاجم الفريق هي مليون دولار".

وتابع:" هذه القيمة كبيرة جدا جدا جدا على أن تتحملها الأندية المغربية مؤخرا، لن يستطيع سوى فريقي الجيش الملكي ونهضة بركان التحدث في هذه المبالغ".

وواصل:" برغم ذلك لن تتم الصفقة ولا يوجد عروض رسمية من أندية الدوري المغربي".

