عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام مانشستر يونايتد في كأس السوبر الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي في كأس السوبر الإنجليزي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد في كأس السوبر الإنجليزي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويس ريكو، مانويل أكانجي، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، ميكاتي، نيكو أورايلي.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، جيريمي دوكو، أوسكار بوب.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في كأس السوبر الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباراة كأس السوبر الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.